229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 18:05
Фонсека: Я не задоволений результатом, але задоволений грою
|Паулу Фонсека / ФК Шахтар
У наставника донецького Шахтаря Паулу Фонсеки залишилося подвійне враження від гри з Копенгагеном (1:2).
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
"Я не дуже задоволений результатом, але абсолютно задоволений грою і самовіддачею футболістів. Не варто забувати, що сьогодні протистояли команді, яка проходить завершальну фазу підготовки до другої частини сезону", - підкреслив португалець.
"Проте ми майже весь спаринг пробули на половині поля суперника і в основному домінували. На жаль, пропустили двічі, але максимально намагалися не дозволяти опоненту проводити небезпечні атаки", - сказав Фонсека.
Нагадаємо, що захисника Шахтаря хотів придбати один із учасників Ліги чемпіонів.
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