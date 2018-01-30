Фонсека: Я не задоволений результатом, але задоволений грою

Паулу Фонсека / ФК Шахтар

У наставника донецького Шахтаря Паулу Фонсеки залишилося подвійне враження від гри з Копенгагеном (1:2).

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

"Я не дуже задоволений результатом, але абсолютно задоволений грою і самовіддачею футболістів. Не варто забувати, що сьогодні протистояли команді, яка проходить завершальну фазу підготовки до другої частини сезону", - підкреслив португалець.

"Проте ми майже весь спаринг пробули на половині поля суперника і в основному домінували. На жаль, пропустили двічі, але максимально намагалися не дозволяти опоненту проводити небезпечні атаки", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, що захисника Шахтаря хотів придбати один із учасників Ліги чемпіонів.