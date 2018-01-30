205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 18:21
Шахтар - Копенгаген: відео голів матчу Dubai Cup
|Тайсон / ФК Шахтар
Донецький Шахтар програв стартовий матч товариського турніру в ОАЕ.
Кривдником гірників став Копенгаген, який переміг із рахунком 1:2. У складі українського клубу відзначився Тайсон.
Dubai Cup
ОАЕ, Дубаї
30 січня
Шахтар - Копенгаген 1:2 (0:1, 1:1)
Голи: 0:1 - 45 Сков, 0:2 - 49 Анкерсен, 1:2 - 57 Тайсон
Наступний матч Шахтар проведе 3 лютого проти чеської Славії о 17:00.
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