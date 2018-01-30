Названо суму, яку витрачено на трансфери у всьому світі

Неймар

Футбольні клуби зі всього світу витратили сумарно 6,3 мільярда доларів на трансфери в минулому році.

Про це повідомляє ФІФА у своїй доповіді.

Сума, яку витратили всі клуби світу разом узяті склала понад 6,37 млрд доларів. Це на 32,7% більше, ніж у 2016 році.

Загальна кількість трансферів дорівнює 15 624, це на 6,8% більше, ніж роком раніше. Тільки у 15,8% випадків за трансфери футболістів була сплачена компенсація, інші переходи були безкоштовними.

Близько 67% від загальної суми трансферів довелося на топ-50 клубів світу.

Зазначимо, що найдорожчим трансфером у 2017 році і за всю історію футболу став перехід Неймара з Барселони до ПСЖ за 222 млн євро.

Нагадаємо, що скандальний нападник Боруссії Д прибув на базу лондонського Арсенала.