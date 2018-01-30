218 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 18:40
Названо суму, яку витрачено на трансфери у всьому світі
|Неймар
Футбольні клуби зі всього світу витратили сумарно 6,3 мільярда доларів на трансфери в минулому році.
Про це повідомляє ФІФА у своїй доповіді.
Сума, яку витратили всі клуби світу разом узяті склала понад 6,37 млрд доларів. Це на 32,7% більше, ніж у 2016 році.
Загальна кількість трансферів дорівнює 15 624, це на 6,8% більше, ніж роком раніше. Тільки у 15,8% випадків за трансфери футболістів була сплачена компенсація, інші переходи були безкоштовними.
Близько 67% від загальної суми трансферів довелося на топ-50 клубів світу.
Зазначимо, що найдорожчим трансфером у 2017 році і за всю історію футболу став перехід Неймара з Барселони до ПСЖ за 222 млн євро.
Нагадаємо, що скандальний нападник Боруссії Д прибув на базу лондонського Арсенала.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua