Ман Сіті підписав захисника, заплативши рекордну суму
Французький футболіст Атлетика із Більбао Емерік Ляпорт перейшов у Манчестер Сіті за 57,1 мільйони фунтів.
Таким чином, француз із баскським корінням став найдорожчім гравцем в історії Ман Сіті.
До цього рекорд тримав півзахисник Кевін де Брюйне, за якого Сіті заплатив німецькому Вольфсбургу 55 мільйонів у британській валюті.
Цікаво, що у 2015 році це було 74 мільйони євро, тоді як зараз Атлетик отримає на свої рахунки 65 мільйонів у євровалюті, пише СпортАрена.
Ляпорт, який є другим в історії Атлетика легіонером (клуб із Більбао принципово запрошує у свої ряди лише басків - ред.), був трансферним пріоритетом для Манчестер Сіті. Адже до цього команда Хосепа Гвардіоли змарнувала нагоду підписати Вірджіла ван Дейка, який врешті-решт перейшов із Саутгемптона у Ліверпуль за 60 мільйонів фунтів, ставши найдорожчим в історії світового футболу захисником.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті влітку готовий заплатити Шахтарю 50 мільйонів фунтів за центрхава Фреда.
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