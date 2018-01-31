323 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.01.2018 00:34
ПСЖ не без проблем вийшов у фінал Кубку французької ліги
|ПСЖ зіграє у фіналі Кубку французької ліги/psg.fr
ПСЖ здолав Ренн 3:2 у матчі 1/2 фіналу Кубку французької ліги, оформивши вихід у фінал турніру.
Паризька команда вела у рахунку 3:0, проте премудрилася пропустити два голи наприкінці зустрічі.
Зазначимо, що у цей момент столичні футболісти перебували у меншості: на 63-й хвилині Кільян Мбапе отримав червону картку. Цікаво, що суддя виписав вилучення футболісту після перегляду моменту на відео.
Le @PSG_inside se qualifie pour sa cinquième finale consécutive en @CoupedelaLigue ! 👊 #SRFCPSG— PSG Officiel (@PSG_inside) 30 січня 2018 р.
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Wp2UtOidBz
Суперник ПСЖ по фіналу визначиться 31 січня у протистоянні Монако та Монпельє.
Раніше повідомлялося, що у матчі 23-го туру ПСЖ розгромив Монпельє.
Також у цьому матчі Едісон Кавані побив рекорд Златана Ібрагімовича.
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