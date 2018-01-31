ПСЖ не без проблем вийшов у фінал Кубку французької ліги

ПСЖ зіграє у фіналі Кубку французької ліги/psg.fr

ПСЖ здолав Ренн 3:2 у матчі 1/2 фіналу Кубку французької ліги, оформивши вихід у фінал турніру.

Паризька команда вела у рахунку 3:0, проте премудрилася пропустити два голи наприкінці зустрічі.

Зазначимо, що у цей момент столичні футболісти перебували у меншості: на 63-й хвилині Кільян Мбапе отримав червону картку. Цікаво, що суддя виписав вилучення футболісту після перегляду моменту на відео.

Суперник ПСЖ по фіналу визначиться 31 січня у протистоянні Монако та Монпельє.

Раніше повідомлялося, що у матчі 23-го туру ПСЖ розгромив Монпельє.

Також у цьому матчі Едісон Кавані побив рекорд Златана Ібрагімовича.