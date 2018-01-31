1272 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.01.2018 08:16
Гучний трансфер перуанця у Динамо: стали відомі деякі подробиці
|Карлос Самбрано/sdna.gr
Динамо не витратило грошей на трансфер захисника збірної Перу та грецького ПАОКа Карлоса Самбрано.
Перуанець переїхав у Київ на правах вільного агента.
"Ми домовилися про розторгнення контракту із Рубіном (перуанець виступав у ПАОКу в оренді, права на нього належали російському клубу - ред.), Самбрано перейшов у Динамо як вільний агент", - повідомив агент футболіста Еліо Карето в інтерв'ю RPP.
Також стало відомо, що Самбрано буде виступати у Динамо під 2-м ігровим номером.
Нагадаємо, деталі угоди із перуанцем поки не повідомлялися, проте сам Самбрано раніше заявив, що поставив підпис під 4-річним контрактом.
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