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31.01.2018  09:24

Захисник збірної Перу у Динамо: відомий агент привітав киян із вдалою угодою

 

Динамо отримало кваліфікованого гравця, підписавши контракт із перуанцем Карлосом Самбрано.

Про це заявив відомий агент В'ячеслав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю київське Динамо із вдалою операцією. Карлос Самбрано має всі якості сучасного центрального захисника", - заявив Заховайло.

"Хороший на м'ячі у підіграванні, дуже конструктивно починає атаки, з підключенням до атаки. В обороні виділю швидкість і чіпкість, гра на випередження. У грі головою, незважаючи на свій середній зріст, виграє єдиноборства стабільно. Може без проблем грати правого захисника - навички є. Єдине, що турбує, - це його ігровий тонус .. Сподіваюся, що новий виклик додасть йому впевненості ", - додав спеціаліст.

Нагадаємо, останнім клубом Самбрано був грецький ПАОК, де він грав на правах оренди із російського Рубіна. 

Раніше повідомлялося, що Самбрано перейшов у Динамо на правах вільного агента.

Також  Самбрано раніше заявив, що поставив підпис під 4-річним контрактом.
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