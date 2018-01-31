Аль-Ахлі Реброва епічно здобув вольову перемогу. ВІДЕО

Клуб українського тренера Сергія Реброва Аль-Ахлі здобув вольову перемогу у першості Саудівської Аравії.

У матчі проти Аль-Шарабу підопічні Реброва програвали 0:2 вже на початку першого тайму. Проте згодом їм вдалося виправити ситуацію: спочатку Аль-Ахлі зрівняв рахунок на 87-й хвилині, а вже у доданий арбітром час, на 90+5 хвилині забили переможний м'яч.

Після 18-ти турів Аль-Ахлі йде на другій сходинці у турнірній таблиці, відстаючи від Аль-Хіляля на 2 очки, пише dynamo.kiev.ua.

http://dynamo.kiev.ua/news/293457-al-ahli-sergeya-rebrova-vyiigral-match-ustupaya-po-hodu-02-video

Нагадаємо, Ребров очолив Аль-Ахлі влітку 2017 року.

Недавно повідомлялося, що команда Реброва взяла участь в історичній події в Саудівській Аравії.