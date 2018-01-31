Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
312 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
31.01.2018  10:03

Ібрагімович у США: ЗМІ повідомили, що зірковий швед уже підписав контракт із клубом MLS

 Златан Ібрагімович/МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович уже підписав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі. 

Про це інформує авторитетне французьке видання L'Equipe.

При цьому не повідомляється, чи швед розпочне свої виступи за океаном вже зараз, чи дочекається завершення контракту із МЮ влітку. 

У сезоні-2017/18 Ібра провів за МЮ лише 5 матчів та забив усього 1 гол.

Варто зазначити, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами. 

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі в свій час виступав інший зірковий гравець Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.

Раніше повідомлялося, що уругваєць Едісон Кавані побив рекорд результативності, який Ібрагімович встановив у ПСЖ.

Нагадаємо, Ібрагімович отримав травму наприкінці грудня 2017 року.
Читай також
Хочу у Маямі: Мессі та Усейн Болт звернулися до Бекхема. ВІДЕО
Бекхем представив свій власний футбольний клуб
Сутичка після матчу МЮ - Ман Сіті сталася через глузування на адресу Ібрагімовича


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
11:59
Футбол. Олімпік підписав братів-близнюків з Вереса
11:44
Теніс. Костюк проявила характер та здобула неймовірну перемогу на турнірі в Австралії
11:21
Бокс. Усик - Брієдіс: боксер із Росії зробив несподівану заяву щодо переможного бою українця
10:59
Футбол. Екс-хавбек збірної України може повернутися у Металіст 1925
10:43
Бокс. Якщо ти справді хочеш цього, то я чекаю: Ломаченко викликав чемпіона WBA на бій
10:22
Теніс. Українка вийшла у чвертьфінал турніру WTA, який рік тому виграла Світоліна. ВІДЕО
10:03
Футбол. Ібрагімович у США: ЗМІ повідомили, що зірковий швед уже підписав контракт із клубом MLS
09:44
Футбол. Аль-Ахлі Реброва епічно здобув вольову перемогу. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!