Ібрагімович у США: ЗМІ повідомили, що зірковий швед уже підписав контракт із клубом MLS

Златан Ібрагімович/МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович уже підписав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це інформує авторитетне французьке видання L'Equipe.

При цьому не повідомляється, чи швед розпочне свої виступи за океаном вже зараз, чи дочекається завершення контракту із МЮ влітку.

У сезоні-2017/18 Ібра провів за МЮ лише 5 матчів та забив усього 1 гол.

Варто зазначити, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами.

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі в свій час виступав інший зірковий гравець Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.

Раніше повідомлялося, що уругваєць Едісон Кавані побив рекорд результативності, який Ібрагімович встановив у ПСЖ.

Нагадаємо, Ібрагімович отримав травму наприкінці грудня 2017 року.