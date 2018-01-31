Ібрагімович у США: ЗМІ повідомили, що зірковий швед уже підписав контракт із клубом MLS
|Златан Ібрагімович/МЮ
Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович уже підписав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі.
Про це інформує авторитетне французьке видання L'Equipe.
При цьому не повідомляється, чи швед розпочне свої виступи за океаном вже зараз, чи дочекається завершення контракту із МЮ влітку.
У сезоні-2017/18 Ібра провів за МЮ лише 5 матчів та забив усього 1 гол.
Варто зазначити, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами.
Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі в свій час виступав інший зірковий гравець Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.
Раніше повідомлялося, що уругваєць Едісон Кавані побив рекорд результативності, який Ібрагімович встановив у ПСЖ.
Нагадаємо, Ібрагімович отримав травму наприкінці грудня 2017 року.
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