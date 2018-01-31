974 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.01.2018 19:35
Шахтар дав МЮ час до 23:00, щоб підготувати пропозицію по Фреду
|Фред (праворуч)
Манчестер Юнайтед може підписати хавбека Шахтаря Фреда вже сьогодні.
Про це повідомляє The Sun.
За даними джерела, гірники дали манкуніанцям час до 23:00, щоб підготувати пропозицію, яка влаштує донецький клуб, пише Динамоманія.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті планував придбати бразильця, але потім у боротьбу втрутився МЮ.
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