Новачок Арсенала попросив вибачення у вболівальників колишньої команди
|П'єр-Емерік Обамеянг
Новачок Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг попрощався з дортмундською Боруссією і попросив вибачення у фанатів.
Відповідну світлину форвард опублікував у власному Instagram.
"Прошу вибачення за все, що було в цьому місяці. Я хотів піти ще влітку, але цього не сталося. Втім тепер це повинно було статися. Це був не найкращою спосіб змінити клуб, але всі знають, що я божевільний хлопець! Я наламав дров, але зробив це не зі зла", - йдеться в коментарі.
"Я ніколи не забуду чотири з половиною роки в Боруссії. Завдяки вам я став тим, ким є зараз. Я дякую клубу, персоналу, фанатам і партнерам по команді ", - написав Обамеянг.
Zuerst einmal sorry für alles, was im letzten Monat geschehen ist. Aber ich wollte schon letzten Sommer wechseln, da klappte es nicht, aber jetzt musste es sein. Vielleicht war es nicht der beste Weg für den ich mich entschieden habe, aber jeder weiß, dass Auba verrückt ist - und ja, ich bin ein verrückter Junge, hahahaha! Ich habe Fehler gemacht, aber nie in böser Absicht. Ich werde diese viereinhalb Jahre bei Borussia Dortmund nie vergessen, weil ihr alle mir die Kraft für das Level gegeben habt, auf dem ich jetzt bin. Ich Danke der ganzen BVB Familie, den Fans, dem Klub, dem Staff und natürlich meinen Mitspielern! Euer Auba17 !!! 🖐🏽
Нагадаємо, що раніше Андрій Ярмоленко попрощався з габонцем.
Раніше повідомлялося, що Обамеянг став найдорожчим придбанням гармашів.
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua