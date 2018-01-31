Новачок Арсенала попросив вибачення у вболівальників колишньої команди

П'єр-Емерік Обамеянг

Новачок Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг попрощався з дортмундською Боруссією і попросив вибачення у фанатів.

Відповідну світлину форвард опублікував у власному Instagram.

"Прошу вибачення за все, що було в цьому місяці. Я хотів піти ще влітку, але цього не сталося. Втім тепер це повинно було статися. Це був не найкращою спосіб змінити клуб, але всі знають, що я божевільний хлопець! Я наламав дров, але зробив це не зі зла", - йдеться в коментарі.

"Я ніколи не забуду чотири з половиною роки в Боруссії. Завдяки вам я став тим, ким є зараз. Я дякую клубу, персоналу, фанатам і партнерам по команді ", - написав Обамеянг.

Нагадаємо, що раніше Андрій Ярмоленко попрощався з габонцем.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг став найдорожчим придбанням гармашів.