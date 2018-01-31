Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
439 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
31.01.2018  19:55

Новачок Арсенала попросив вибачення у вболівальників колишньої команди

П'єр-Емерік Обамеянг

Новачок Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг попрощався з дортмундською Боруссією і попросив вибачення у фанатів.

Відповідну світлину форвард опублікував у власному Instagram.

"Прошу вибачення за все, що було в цьому місяці. Я хотів піти ще влітку, але цього не сталося. Втім тепер це повинно було статися. Це був не найкращою спосіб змінити клуб, але всі знають, що я божевільний хлопець! Я наламав дров, але зробив це не зі зла", - йдеться в коментарі.

"Я ніколи не забуду чотири з половиною роки в Боруссії. Завдяки вам я став тим, ким є зараз. Я дякую клубу, персоналу, фанатам і партнерам по команді ", - написав Обамеянг.

Нагадаємо, що раніше Андрій Ярмоленко попрощався з габонцем.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг став найдорожчим придбанням гармашів.
Читай також
Ярмоленко зворушливо попрощався з Обамеянгом
Арсенал оформив рекордний трансфер клубу, підписавши Обамеянга
Кагава помив бутси Ярмоленка і Обамеянга. ВІДЕО
Ярмола - King of Ukraine. Обамеянг тролить українця. ВІДЕО
Боруссія готова продати Обамеянга взимку за 60 млн євро
Ярмоленко та Обамеянг - найгірші гравці Боруссії у грі проти Баварії
Челсі готовий заплатити за Обамеянга 65 млн фунтів


Останні публікації
30.01.2018
Футбол

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі

Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
 
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
Усі публікації
Новини
22:59
Футбол. Трансфер захисника Динамо зірвався через агентів
22:46
Футбол. Селезньов переміг Кучера та Кравця в 1/4 Кубку Туреччини
22:21
Футбол. Депортиво позбувся конкурента Коваля
21:58
Теніс. Костюк у лютому дебютує за збірну України в Кубку Федерації
21:30
Футбол. Олімпік повернув досвідченого захисника
21:12
Футбол. Вперше в історії футболу за трансфер гравця було сплачено криптовалютою
20:52
Футбол. Екс-півзахисник Динамо відмовив московському Спартаку
20:35
Футзал. Збірна України провела перше тренування на головній арені Євро-2018. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!