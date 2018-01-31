Форвард збірної Франції став гравцем Челсі

Олів'є Жиру

Французький форвард Арсенала Олів'є Жиру підписав контракт з лондонським Челсі.

Про це повідомляє офіційний сайт аристократів.

Контракт з нападником розрахований на півтора сезону з опцією продовження ще на рік.

У нинішньому сезоні на рахунку Олів'є Жиру лише один вихід в основі на матч АПЛ і ще 15 появ на заміну.

В його активі 7 забитих м'ячів у всіх турнірах.

Раніше була інформація, що лондонські гранди домовилися про трансфер француза.