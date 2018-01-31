277 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.01.2018 20:15
Форвард збірної Франції став гравцем Челсі
|Олів'є Жиру
Французький форвард Арсенала Олів'є Жиру підписав контракт з лондонським Челсі.
Про це повідомляє офіційний сайт аристократів.
Контракт з нападником розрахований на півтора сезону з опцією продовження ще на рік.
У нинішньому сезоні на рахунку Олів'є Жиру лише один вихід в основі на матч АПЛ і ще 15 появ на заміну.
В його активі 7 забитих м'ячів у всіх турнірах.
Welcome to Chelsea, @_OlivierGiroud_! 👍#GiroudIsBlue pic.twitter.com/rY1VRsgyYk— Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 січня 2018 р.
Раніше була інформація, що лондонські гранди домовилися про трансфер француза.
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