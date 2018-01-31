Екс-півзахисник Динамо відмовив московському Спартаку

Юнес Беланда

Колишній гравець київского Динамо відмовився переходити до московського Спартака.

Про це повідомляє YahooSportFR.

Беланда не захотів покидати Туреччину.

Чемпіон Росії пропонував за Юнеса 7,5 млн долларів.

Нагадаємо, що мароканець виступав за Динамо з 2013 по 2017 роки та став з командою дворазовим чемпіоном України.

Влітку 2017 року Беланда підписав контракт з Галатасараєм терміном на 4 роки.