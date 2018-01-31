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31.01.2018  21:12

Вперше в історії футболу за трансфер гравця було сплачено криптовалютою

Біткойн

Любительський футбольний клуб з Туреччини Харунустаспор підписав Омера Фарука, використавши криптовалюту.

Про це повідомляє Mirror.

Харунустаспор підписав 22-річного Омера Фарука за 4,5 тисяч турецьких лір. Частину суми – 2 тисячі лір – клуб виплатив за допомогою 0.0524 біткойна.

Президент клубу Хальдун Шехіт з гордістю прокоментував першу в історії футболу угоду з використанням криптовалют.

"Це перший подібний досвід у Туреччині та світі загалом. Ми пишаємося цим досягненням, звітна угода принесе нам визнання в країні, світі та в спільноті, пов'язаній з криптовалютами", – цитує Шехіта Футбол 24.

Нагадаємо, що данський клуб Рунгстед запропонував своїм хокеїстам отримувати зарплату у біткоїнах.
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