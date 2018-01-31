Вперше в історії футболу за трансфер гравця було сплачено криптовалютою
|Біткойн
Любительський футбольний клуб з Туреччини Харунустаспор підписав Омера Фарука, використавши криптовалюту.
Про це повідомляє Mirror.
Харунустаспор підписав 22-річного Омера Фарука за 4,5 тисяч турецьких лір. Частину суми – 2 тисячі лір – клуб виплатив за допомогою 0.0524 біткойна.
Президент клубу Хальдун Шехіт з гордістю прокоментував першу в історії футболу угоду з використанням криптовалют.
"Це перший подібний досвід у Туреччині та світі загалом. Ми пишаємося цим досягненням, звітна угода принесе нам визнання в країні, світі та в спільноті, пов'язаній з криптовалютами", – цитує Шехіта Футбол 24.
OFFICIAL: Turkish amateur side Harunustaspor have signed 22-year-old Omar Faruk in return for Bitcoin. 😅👏🇹🇷 pic.twitter.com/zAt4LJrIVB— SPORF (@Sporf) 30 січня 2018 р.
Нагадаємо, що данський клуб Рунгстед запропонував своїм хокеїстам отримувати зарплату у біткоїнах.
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