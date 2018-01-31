91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]31.01.2018 22:21
Депортиво позбувся конкурента Коваля
|Костел Пантілімон
30-річний воротар Костел Пантілімон провів першу половину сезону 2017/18 у Депортіво, однак тепер захищатиме кольори Ноттінгем Форест.
Загалом, за Депортіво футболіст провів 7 матчів.
Нагадаємо, у це трансферне вікно в Депортіво перейшов Максим Коваль.
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