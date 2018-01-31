Депортиво позбувся конкурента Коваля

Костел Пантілімон

30-річний воротар Костел Пантілімон провів першу половину сезону 2017/18 у Депортіво, однак тепер захищатиме кольори Ноттінгем Форест.

Загалом, за Депортіво футболіст провів 7 матчів.

Нагадаємо, у це трансферне вікно в Депортіво перейшов Максим Коваль.