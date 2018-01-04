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04.01.2018  15:14

Ворскла зіграє із Спартаком під час зимових зборів

 Спартак Трнава

Полтавська Ворскла під час першого збору у Туреччині зіграє проти словацького Спартака. 

Матч із командою із міста Трнава відбудеться 17 січня. 

Також визначилися імена ще одного спаринг-партнера полтавців під час першого турецького збору - польська Ягеллонія. 

Ще дві команди, з якими зіграють підопічні Василя Сачка, будуть названі згодом. 

Проте відомо, що під час другої частини підготовки Ворскла гратиме проти сербського Напредака, тбіліського Динамо, угорського Пакша, македонського Вардара та литовського Жальгіріса. 

Також повідомлялося, що проти Ягеллонії зіграють ще й львівські Карпати

Раніше повідомлялося, що російський Зеніт та Шахтар розведуть під час товариського турніру в ОАЕ

Як відомо, Ворсклу наприкінці 2017 року залишив Андрій Ткачук.


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