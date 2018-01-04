Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
532 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
04.01.2018  15:45

Легендарний бразилець зробив різку заяву щодо гегемонії Мессі та Роналду

 Криштіану Роналду та Ліонель Мессі

У 1990-2000-х роках конкуренція у світовому футболі була набагато вищою, ніж останні 10 років.

Так вважає колишній нападник збірної Бразилії, дворазовий володар Золотого м'яча Роналдо.

На його думку, Криштіану Роналду та Ліонелю Мессі було б важко виграти Золоті м'ячі у ті роки. 

"Не хочу принижувати досягнення Мессі і Роналду, але в мій час конкуренція була набагато сильніше", - вважає Зубастик.

"У найближчі роки вони (Мессі та Роналду - ред.) продовжать боротися за звання кращого гравця в світі. У мої часи були Зідан, Рівалдо, Фігу, я, Роналдінью. Це було покоління, в якому стати кращим було набагато важче", - цитує Роналдо німецьке видання Bild.

Як відомо, за останні 10 років володарями Золотого м'яча по 5 разів ставали форвард Реала Криштіану Роналду та нападник Барселони Ліонель Мессі.

Нагадаємо, раніше форвард ПСЖ Неймар заявив, що він знає, як порушити гегемонію Роналду та Мессі

Додамо, що 7 грудня 2017 року Роналду отримав Золотий м'яч та зрівнявся із Мессі за кількістю трофеїв.


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:56
Футбол. Де придбати квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві
17:38
Футбол. ПАОК цікавиться захисником Динамо
17:27
Футбол. Динамо та Шахтар потрапили до топ-50 найбагатших клубів світу
16:58
Футбол. Черкаський Дніпро підписав екс-форварда Зірки
16:43
Футбол. Колишній зірковий нападник Шахтаря підписав контракт з польским грандом
16:31
Футбол. Півзахисника Роми оштрафовано на 100 тисяч євро через скандальне відео
16:01
Футбол. Ярмоленко потрапив до топ-10 гравців за участю в гольових атаках у найсильніших чемпіонатах Старого світу
15:56
Біатлон. Українки невдало виступили у спринтерській гонці в Обергофі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!