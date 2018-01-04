Легендарний бразилець зробив різку заяву щодо гегемонії Мессі та Роналду

Криштіану Роналду та Ліонель Мессі

У 1990-2000-х роках конкуренція у світовому футболі була набагато вищою, ніж останні 10 років.

Так вважає колишній нападник збірної Бразилії, дворазовий володар Золотого м'яча Роналдо.

На його думку, Криштіану Роналду та Ліонелю Мессі було б важко виграти Золоті м'ячі у ті роки.

"Не хочу принижувати досягнення Мессі і Роналду, але в мій час конкуренція була набагато сильніше", - вважає Зубастик.

"У найближчі роки вони (Мессі та Роналду - ред.) продовжать боротися за звання кращого гравця в світі. У мої часи були Зідан, Рівалдо, Фігу, я, Роналдінью. Це було покоління, в якому стати кращим було набагато важче", - цитує Роналдо німецьке видання Bild.

Як відомо, за останні 10 років володарями Золотого м'яча по 5 разів ставали форвард Реала Криштіану Роналду та нападник Барселони Ліонель Мессі.

Нагадаємо, раніше форвард ПСЖ Неймар заявив, що він знає, як порушити гегемонію Роналду та Мессі.

Додамо, що 7 грудня 2017 року Роналду отримав Золотий м'яч та зрівнявся із Мессі за кількістю трофеїв.