Ярмоленко потрапив до топ-10 гравців за участю в гольових атаках у найсильніших чемпіонатах Старого світу

Андрій Ярмоленко

Український вінгер Борусії Дортмунд Андрій Ярмоленко в першій половині сезону відзначився хорошою ефективністю.

В середньому Ярмоленко причетний до 1,39 гольової атаки своєї команди за 90 хвилин ігрового часу. Цей показник є найкращим у чемпіонаті Німеччини й десятий, якщо брати до уваги топ-5 європейських чемпіонатів.

На першому місці в рейтингу розташувався Неймар (2,15), другим іде Пауло Дибала (2,03), трійку замикає Ліонель Мессі (1,82).

Також Ярмоленка за цим показником випереджають Чіро Іммобіле (1,65), Набіль Фекір (1,6), Кевін де Брюйне (1,58), Мохамед Салах (1,52), Рахім Стерлінг (1,49) та Едінсон Кавані (1,47), пише Команда 1.

Нагадаємо, що трансфер Ярмоленка увійшов до списку найкращих моментів Борусії Д 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Андрія Ярмоленка визнано найкращим футболістом Динамо в 2017 році.