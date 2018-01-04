Півзахисника Роми оштрафовано на 100 тисяч євро через скандальне відео

Раджа Наїнгголан

Хавбек Роми Раджа Наїнгголан оштрафований на 100 тисяч євро, а також проведе матч із Аталантою на лаві для запасних через свою витівку в новорічну ніч.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Бельгієць збурив громадськість прямою трансляцією у власному Instagram, під час якої курив, вживав алкоголь і нецензурно лаявся під час святкування з друзями Нового року.

Спортивний директор вовків Мончі цього тижня заявив, що всім, хто не показує переможного менталітету, не місце в Ромі, пише Футбол 24.

Раніше футболіст неодноразово був спійманий на порушенні спортивного режиму. Зокрема, Наінголлан не приховує тютюнової залежності.

У нинішньому сезоні бельгійський півзахисник провів за Рому 15 матчів у Серії, в яких двічі забив та віддав 4 гольові передачі.

Нагадаємо, що влітку 2017 року бельгієць подовжив контракт з вовками до 2021 року.

Як відомо римляни будуть суперниками Шахтаря в 1/8 фіналу ЛЧ.