Півзахисника Роми оштрафовано на 100 тисяч євро через скандальне відео
|Раджа Наїнгголан
Хавбек Роми Раджа Наїнгголан оштрафований на 100 тисяч євро, а також проведе матч із Аталантою на лаві для запасних через свою витівку в новорічну ніч.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Бельгієць збурив громадськість прямою трансляцією у власному Instagram, під час якої курив, вживав алкоголь і нецензурно лаявся під час святкування з друзями Нового року.
Спортивний директор вовків Мончі цього тижня заявив, що всім, хто не показує переможного менталітету, не місце в Ромі, пише Футбол 24.
Раніше футболіст неодноразово був спійманий на порушенні спортивного режиму. Зокрема, Наінголлан не приховує тютюнової залежності.
У нинішньому сезоні бельгійський півзахисник провів за Рому 15 матчів у Серії, в яких двічі забив та віддав 4 гольові передачі.
Нагадаємо, що влітку 2017 року бельгієць подовжив контракт з вовками до 2021 року.
Як відомо римляни будуть суперниками Шахтаря в 1/8 фіналу ЛЧ.
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