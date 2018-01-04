Колишній зірковий нападник Шахтаря підписав контракт з польским грандом

Едуардо

Екс-форвард лондонського Арсенала та донецького Шахтаря Едуардо повернувся в Європу та підписав контракт з Легією.

Хорват бразильського походження підписав з Легією контракт на рік та обрав собі 9-й номер.

"Легія – великий клуб з традиціями, який поважають у всій Європі. Я грав у чудових командах і усвідомлюю тиск, з яким доведеться зіткнутись", – цитує 34-річного гравця, який перейшов на правах вільного агента, Футбол 24.

Нагадаємо, що за гірників Едуардо да Сільва виступав з 2010 до 2014 років.

Раніше була інформація, що Едуардо може перебратися до Туреччини.