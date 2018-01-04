Черкаський Дніпро підписав екс-форварда Зірки

Роман Локтіонов / ФК Черкаський Дніпро

4 січня Черкаський Дніпро оголосив про підписання 3-річного контракту з Романом Локтіоновим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше Локтіонов виступав за Кремінь, Ворсклу, Олександрію, алчевську Сталь, Зірку та білоруський Неман. Останнім клубом форварда був Інгулець, в складі якого Роман відзначився 2 голами в 9 матчах.

За підсумками 22 турів Черкаський Дніпро з 14 очками займає останнє місце в Першій лізі.

Відставання від Волині, яка йде 17, складає 4 пункти.

Нагадаємо, що напередодні Нового року Черкаський Дніпро продовжив контракт із ключовим гравцем.