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04.01.2018  16:58

Черкаський Дніпро підписав екс-форварда Зірки

Роман Локтіонов / ФК Черкаський Дніпро

4 січня Черкаський Дніпро оголосив про підписання 3-річного контракту з Романом Локтіоновим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше Локтіонов виступав за Кремінь, Ворсклу, Олександрію, алчевську Сталь, Зірку та білоруський Неман. Останнім клубом форварда був Інгулець, в складі якого Роман відзначився 2 голами в 9 матчах.

За підсумками 22 турів Черкаський Дніпро з 14 очками займає останнє місце в Першій лізі.

Відставання від Волині, яка йде 17, складає 4 пункти.

Нагадаємо, що напередодні Нового року Черкаський Дніпро продовжив контракт із ключовим гравцем.
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