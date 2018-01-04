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04.01.2018  17:27

Динамо та Шахтар потрапили до топ-50 найбагатших клубів світу

Динамо та Шахтар серед найбагатших клубів світу

Два українські гранди донецький Шахтар і київське Динамо увійшли в список найбагатших клубів всього світу.

Про це стало відомо з рейтингу, який складався за спеціальним футбольном фінансовим індексом, розробленим Soccerex.

Ключовими змінними в розрахунках були ігрові активи (вартість футболістів), фіксовані активи (стадіон, база та інша нерухомість), банківські рахунки, інвестиційний потенціал власника, борги клубу.

Донецький Шахтар зайняв в рейтингу 22-е місце. За даними видання футбольний фінансовий індекс гірників дорівнює 0,993, а загальна вартість гравців - 108 мільйонів євро.

Київське Динамо розташувалося на 41-му місці. Вартість всіх футболістів клубу дорівнює 87 млн євро, а ФФІ - 0,574.

Топ-10 рейтингу:

1. Манчестер Сіті (ФФІ - 4,883; вартість гравців - 637 млн євро)
2. Арсенал (4,559; 592 млн євро)
3. ПСЖ (4,128; 485 млн євро)
4. Гуанчжоу Евергранд (3,423; 46 млн євро)
5. Тоттенгем (2,591; 463 млн євро)
6. Реал (2,579; 771 млн євро)
7. Манчестер Юнайтед (2,314; 524 млн євро)
8. Ювентус (2,260; 470 млн євро)
9. Челсі (2,073; 624 млн євро)
10. Баварія (2,086; 603 млн євро)

Слід відзначити, що найдорожчий склад футболістів у Барселони, але вона в рейтингу з ФФІ 1,626 зайняла всього 13 місце.

Нагадаємо, що наразі Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо на 3 очка.
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