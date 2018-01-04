Де і як придбати квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві





Як відомо фінал Ліги чемпіонів 2017/2018 прийматиме головна арена України НСК Олімпійський.

За інформацією Чемпіона придбати квитки наразі можна лише на офіційному сайті УЄФА або ж в перекупників

Реалізація квитків проходить за такою ж схемою, як і на Євро-2012.

Тобто, спочатку триває попередня заявка на бажані та омріяні тікети, а вже потім пройде лотерея між заявителями і ті кому пощастить зможуть викупити квитки.

Але простих українців на фіналі буде небагато. Зазвичай УЄФА розподіляє квоти таким чином: по 20 тис квитків отримають вболівальники команд, які зіграють в голвному матчі, біля 25 тис квітків зарезервовані для представників оргкомітету, спонсорів турніру, національних федерацій та почесних гостей, так званих сім'єю УЄФА.

І лише 5-6 тис квітків потрапить до нейтральних вболівальників.

Звичайно не виключений варіант потраплання до фінального матчу донецького Шахтаря. В такому випадку, на фінал зможе потрапити набагато більша кількість українців.

Вартість же квитків коливається від 70 до 440 євро.

Нагадаємо, що фінал відбудеться 26 травня.

Раніше повідомлялося, що перед фіналом Ліги чемпіонів на НСК Олімпійський буде проведено ряд ремонтних робіт.