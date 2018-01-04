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04.01.2018  20:47

Барселона підписала талановитого колумбійця?

Йеррі Міна

Колумбійський півзахисник Йеррі Міна в найближчі години стане гравцем Барселони.

Про це повідомив в своєму twitter колишній зірковий футболіст Фаустіно Аспрілья.

"Ласкаво просимо в Барселону, Йерро Міна", - написав Аспрілья.

Слід зазначити, що в Міни діючий контракт з бразильскьим Палмейрасом.

Нагадаємо, що найбільш бажаним трансфером синьо-гранатових являється Феліппе Куотінью з Ліверпуля.

Нещодавно з'явилася передчасна інформація про те, що бразилець вже підписав контракт з каталонським грандом.
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