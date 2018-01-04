286 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.01.2018 20:47
Барселона підписала талановитого колумбійця?
|Йеррі Міна
Колумбійський півзахисник Йеррі Міна в найближчі години стане гравцем Барселони.
Про це повідомив в своєму twitter колишній зірковий футболіст Фаустіно Аспрілья.
"Ласкаво просимо в Барселону, Йерро Міна", - написав Аспрілья.
Benvingut Yerry Mina a @fcbarcelona pic.twitter.com/jAyktObYgD— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 4 січня 2018 р.
Слід зазначити, що в Міни діючий контракт з бразильскьим Палмейрасом.
Нагадаємо, що найбільш бажаним трансфером синьо-гранатових являється Феліппе Куотінью з Ліверпуля.
Нещодавно з'явилася передчасна інформація про те, що бразилець вже підписав контракт з каталонським грандом.
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