296 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.01.2018 21:01
Вихованець Шахтаря підкорив найвищу гірську вершину Європи
|Віталій Віценець / instagram.com/vitsenets_vitalii
Колишній півзахисник донецького Шахтаря та Маріуполя Віталій Віценець зі своєю дружиною побував на Ельбрусі.
Відповідну світлину колишній футболіст опублікував в своєму Instagram.
"Кохання схоже на сон", - підписав фото Віценець.
Нагадаємо, що талановитий український футболіст був змушений завершити кар'єру через хронічну травму коліна.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua