Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
296 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
04.01.2018  21:01

Вихованець Шахтаря підкорив найвищу гірську вершину Європи

Віталій Віценець / instagram.com/vitsenets_vitalii

Колишній півзахисник донецького Шахтаря та Маріуполя Віталій Віценець зі своєю дружиною побував на Ельбрусі.

Відповідну світлину колишній футболіст опублікував в своєму Instagram.

"Кохання схоже на сон", - підписав фото Віценець.

Любовь похожая на сон!❤️

Публикация от Vitsenets' Vitalii ⚒✌🏽️ (@vitsenets_vitalii) Янв 4, 2018 at 6:43 PST

Нагадаємо, що талановитий український футболіст був змушений завершити кар'єру через хронічну травму коліна.
Читай також
Віценець знову завершив кар'єру
Віценець зможе зіграти проти Карпат
Віценець не зіграє проти Вереса
Віценець відновить кар'єру в Маріуполі
Віценець зіграв за Маріуполь в товариському матчі проти Чорноморця


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:55
Футбол. Лондонське дербі переможця не виявило. Матч 21-го туру чемпіонату Англії
23:50
Футбол. Барселона зіграла внічию з Сельтою, Реал переміг Нумансію. Перші матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії
22:57
Футбол. Шальке орендував нападника Ювентуса
22:40
Футбол. Арсенал підписав грецького захисника. ВІДЕО
22:33
Футбол. Український півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Узбекистану
21:33
Футбол. Богданов попрощався з Олімпіком
21:29
Футбол. Зірковий італієць влітку очолить ПСЖ
21:01
Футбол. Вихованець Шахтаря підкорив найвищу гірську вершину Європи
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!