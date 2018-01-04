Вихованець Шахтаря підкорив найвищу гірську вершину Європи

Віталій Віценець / instagram.com/vitsenets_vitalii

Колишній півзахисник донецького Шахтаря та Маріуполя Віталій Віценець зі своєю дружиною побував на Ельбрусі.

Відповідну світлину колишній футболіст опублікував в своєму Instagram.

"Кохання схоже на сон", - підписав фото Віценець.

Нагадаємо, що талановитий український футболіст був змушений завершити кар'єру через хронічну травму коліна.