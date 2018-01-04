348 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.01.2018 21:29
Зірковий італієць влітку очолить ПСЖ
|Антоніо Конте
Головний тренер лондонського Челсі Антоніо Конте влітку покине свій клуб і відправитися працювати з ПСЖ.
Про це повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука ді Марціо.
Заради Конте керівництво парижан припинить відносини з нинішнім наставником Унай Емері незалежно від підсумкових результатів команди в цьому сезоні.
При цьому, клуб налаштований рішуче, і готовий запропонувати італійцеві солідний контракт а також гроші на нові трансфери, пише ua-football.
Раніше була інформація, що ПСЖ контактував з Конте.
Також повідомлялося, що власник Челсі Роман Абрамович посварився з італійцем.
Закордонні ЗМІ повідомляли, що Челсі може очолити Анчелотті.
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