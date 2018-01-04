Зірковий італієць влітку очолить ПСЖ

Антоніо Конте

Головний тренер лондонського Челсі Антоніо Конте влітку покине свій клуб і відправитися працювати з ПСЖ.

Про це повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука ді Марціо.

Заради Конте керівництво парижан припинить відносини з нинішнім наставником Унай Емері незалежно від підсумкових результатів команди в цьому сезоні.

При цьому, клуб налаштований рішуче, і готовий запропонувати італійцеві солідний контракт а також гроші на нові трансфери, пише ua-football.

Раніше була інформація, що ПСЖ контактував з Конте.

Також повідомлялося, що власник Челсі Роман Абрамович посварився з італійцем.

Закордонні ЗМІ повідомляли, що Челсі може очолити Анчелотті.