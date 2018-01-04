Богданов попрощався з Олімпіком

Андрій Богданов

Півзахисник Олімпіка Андрій Богданов попрощався з партнерами по команді та подякував їм за спільну роботу.

Відповідну світлину хавбек опублікував в своєму Instagram.

"Хлопці, хочу всім подякувати за ці півтора року! Президенту, всьому тренерському штабу, лікарям, футболістам, адміністрації! Спасибі вам всім велике!! Удачі вам у сезоні, великих перемог і головне без травм! Всіх обіймаю, мені буде вас не вистачати, але це футбол", – написав Богданов

За попередньою інформацією Богданов продовжить кар'єру в Польщі.