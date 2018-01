Барселона зіграла внічию з Сельтою, Реал переміг Нумансію. Перші матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії

В першому матчі 1/8 фіналу Кубка іспанії Барселона на виїзді не змогла перемогти Сельту (1:1).

Слід зазначити, що у складі Барселони після тривалої паузи, пов'язаної з травмою, на полі з'явився Усман Дембеле.

В іншому матчі Леганес вдома мінімально переміг Вільяреал - 1:0.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

4 січня

Леганес - Вильяреал 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Амрабат

Сельта - Барселона 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Хосе, 1:1 - 31 Сісто

Round of 16 first legs in the #CopaDelRey



Celta 1-1 Barça (Sisto; Arnaiz)

Leganes 1-0 Villarreal (Amrabat) pic.twitter.com/nHeMMbjjT3