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04.01.2018  23:50

Барселона зіграла внічию з Сельтою, Реал переміг Нумансію. Перші матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Хосе Маніуель відкрив рахунок у грі з Сельтою

В першому матчі 1/8 фіналу Кубка іспанії Барселона на виїзді не змогла перемогти Сельту (1:1).

Слід зазначити, що у складі Барселони після тривалої паузи, пов'язаної з травмою, на полі з'явився Усман Дембеле.

В іншому матчі Леганес вдома мінімально переміг Вільяреал - 1:0.

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

4 січня

Леганес - Вильяреал 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Амрабат

Сельта - Барселона 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Хосе, 1:1 - 31 Сісто

Нумансія - Реал 0:3 (0:1)

Гол: 0:1 - 35, пенальті Бейл, 0:2 - 88, пенальті Іско, 0:3 - 90+1 Майораль

Еспаньол - Леванте 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 Морено, 1:1 - 38, пенальті Моралес, 1:2 - 74 Іві

Нагадаємо, що напередодні Атлетико розгромив Льєду.
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