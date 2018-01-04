Барселона зіграла внічию з Сельтою, Реал переміг Нумансію. Перші матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії
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В першому матчі 1/8 фіналу Кубка іспанії Барселона на виїзді не змогла перемогти Сельту (1:1).
Слід зазначити, що у складі Барселони після тривалої паузи, пов'язаної з травмою, на полі з'явився Усман Дембеле.
В іншому матчі Леганес вдома мінімально переміг Вільяреал - 1:0.
Кубок Іспанії
1/8 фіналу
4 січня
Леганес - Вильяреал 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 49 Амрабат
Сельта - Барселона 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 15 Хосе, 1:1 - 31 Сісто
Round of 16 first legs in the #CopaDelRey— LaLiga (@LaLigaEN) 4 січня 2018 р.
Celta 1-1 Barça (Sisto; Arnaiz)
Leganes 1-0 Villarreal (Amrabat) pic.twitter.com/nHeMMbjjT3
Нумансія - Реал 0:3 (0:1)
Гол: 0:1 - 35, пенальті Бейл, 0:2 - 88, пенальті Іско, 0:3 - 90+1 Майораль
Еспаньол - Леванте 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 28 Морено, 1:1 - 38, пенальті Моралес, 1:2 - 74 Іві
Нагадаємо, що напередодні Атлетико розгромив Льєду.
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