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04.01.2018  22:33

Український півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Узбекистану

Дмитро Башлай

Український хавбек Дмитро Башлай перебрався в узбецький Машал.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт гравця розрахований на рік. Фінансова сторона питання не уточнюється. Очікується, що футболіст приєднається до команди на передсезонному зборі.

Дмитро Башлай відомий своїми виступами за Олімпік, Оболонь - Бровар і Нафтовик - Укрнафту. Останнім клубом українця став Дніпро з Могильова.

Що стосується Машала, то в минулому сезоні узбецький клуб фінішував на 8-му місці у вищому дивізіоні країни, пише ua-football.

Раніше повідомлялося, що відомим українським півзахисником цікавиться клуб з Польщі.
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