Арсенал підписав грецького захисника. ВІДЕО

Арсен Венгер і Янін Мавропанос / twitter

20-річний захисник грецького клубу ПАС Яніна Константінос Мавропанос став гравцем Арсенала.

Про це повідомляє офіційний сайт гармашів.

Англійські ЗМІ повідомляють, що гармаші заплатили за молодого захисника близько 2 мільйонів фунтів.

Мавропанос провів у вищому дивізіоні Греції 16 матчів та заби 3 голи.

Нагадаємо, що напередодні Арсенал врятував нічию в матчі з Челсі у 22-му турі чемпіонату Англії.