124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.01.2018 22:40
Арсенал підписав грецького захисника. ВІДЕО
|Арсен Венгер і Янін Мавропанос / twitter
20-річний захисник грецького клубу ПАС Яніна Константінос Мавропанос став гравцем Арсенала.
Про це повідомляє офіційний сайт гармашів.
Англійські ЗМІ повідомляють, що гармаші заплатили за молодого захисника близько 2 мільйонів фунтів.
Мавропанос провів у вищому дивізіоні Греції 16 матчів та заби 3 голи.
Нагадаємо, що напередодні Арсенал врятував нічию в матчі з Челсі у 22-му турі чемпіонату Англії.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua