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04.01.2018  22:57

Шальке орендував нападника Ювентуса

Марко П'яца

Форвард Ювентуса Марко П'яца офіційно став гравцем Шальке.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Після того, як футболіст сьогодні пройшов медогляд, з ним було підписана піврічна орендна угода.

При цьому, права викупу гравця у Шальке немає.

Нагадаємо, що хорватський форвард належить Ювентусу, але в цьому сезоні ще не виходив на поле, через травму.

Напередодні спортдир Шальке заявив, що український вінгер клубу Євген Коноплянка залишиться в команді.
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