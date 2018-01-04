208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.01.2018 22:57
Шальке орендував нападника Ювентуса
|Марко П'яца
Форвард Ювентуса Марко П'яца офіційно став гравцем Шальке.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Після того, як футболіст сьогодні пройшов медогляд, з ним було підписана піврічна орендна угода.
При цьому, права викупу гравця у Шальке немає.
Нагадаємо, що хорватський форвард належить Ювентусу, але в цьому сезоні ще не виходив на поле, через травму.
Der zweite Winterneuzugang ist da! Herzlich willkommen, @marko_pjaca20. #S04 https://t.co/KFqnF7ToSh— FC Schalke 04 (@s04) 4 січня 2018 р.
Напередодні спортдир Шальке заявив, що український вінгер клубу Євген Коноплянка залишиться в команді.
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