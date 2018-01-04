Шальке орендував нападника Ювентуса

Марко П'яца

Форвард Ювентуса Марко П'яца офіційно став гравцем Шальке.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Після того, як футболіст сьогодні пройшов медогляд, з ним було підписана піврічна орендна угода.

При цьому, права викупу гравця у Шальке немає.

Нагадаємо, що хорватський форвард належить Ювентусу, але в цьому сезоні ще не виходив на поле, через травму.

Напередодні спортдир Шальке заявив, що український вінгер клубу Євген Коноплянка залишиться в команді.