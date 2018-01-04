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04.01.2018  23:55

Лондонське дербі переможця не виявило. Матч 21-го туру чемпіонату Англії

Сон Хін Мін рятує нічию для Тоттенгема

В рамках 21 туру англійської Прем'єр-Ліги Тоттенгем та Вест Гем зіграли внічию 1:1.

На гол молотобійця Обьянга на 70-хвилині гри, шпори відповіли м'ячем Сон Хін Міна на 84-й хвилині.

Чемпіонат Англії

21 тур

4 січня

Тоттенгем - Вест Гем 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Обьянг, 1:1 - 84 Сон

Нагадаємо, що напередодні Арсенал та Челсі зіграли внічию (2:2).

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 22 20 2 0 64-13 62
+1 2 Манчестер Юнайтед 22 14 5 3 45-16 47
-1 3 Челсі 22 14 4 4 41-16 46
  4 Ліверпуль 22 12 8 2 50-25 44
  5 Тоттенгем 22 12 5 5 42-21 41
  6 Арсенал 22 11 6 5 40-28 39
  7 Бернлі 22 9 7 6 19-19 34
  8 Лестер 22 8 6 8 34-32 30
  9 Евертон 22 7 6 9 25-34 27
  10 Вотфорд 22 7 4 11 31-40 25
  11 Гаддерсфілд 22 6 6 10 18-35 24
  12 Брайтон 22 5 8 9 17-27 23
+3 13 Ньюкасл 22 6 4 12 20-30 22
+3 14 Крістал Пелас 22 5 7 10 20-33 22
+3 15 Вест Гем 22 5 7 10 25-40 22
-2 16 Борнмут 22 5 6 11 22-34 21
-4 17 Саутгемптон 22 4 8 10 21-32 20
-3 18 Сток Сіті 22 5 5 12 23-47 20
  19 Вест Бромвіч 22 2 10 10 16-30 16
  20 Свонсі 22 4 4 14 13-34 16

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