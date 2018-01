Лондонське дербі переможця не виявило. Матч 21-го туру чемпіонату Англії

В рамках 21 туру англійської Прем'єр-Ліги Тоттенгем та Вест Гем зіграли внічию 1:1.

На гол молотобійця Обьянга на 70-хвилині гри, шпори відповіли м'ячем Сон Хін Міна на 84-й хвилині.

Чемпіонат Англії

21 тур

4 січня

Тоттенгем - Вест Гем 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Обьянг, 1:1 - 84 Сон

Two spectacular strikes from Pedro Obiang & Son Heung-Min see the points shared #TOTWHU pic.twitter.com/EoPkavVLuH