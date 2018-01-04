163 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.01.2018 23:55
Лондонське дербі переможця не виявило. Матч 21-го туру чемпіонату Англії
|Сон Хін Мін рятує нічию для Тоттенгема
В рамках 21 туру англійської Прем'єр-Ліги Тоттенгем та Вест Гем зіграли внічию 1:1.
На гол молотобійця Обьянга на 70-хвилині гри, шпори відповіли м'ячем Сон Хін Міна на 84-й хвилині.
Чемпіонат Англії
21 тур
4 січня
Тоттенгем - Вест Гем 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 70 Обьянг, 1:1 - 84 Сон
Two spectacular strikes from Pedro Obiang & Son Heung-Min see the points shared #TOTWHU pic.twitter.com/EoPkavVLuH— Premier League (@premierleague) 4 січня 2018 р.
Нагадаємо, що напередодні Арсенал та Челсі зіграли внічию (2:2).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|22
|20
|2
|0
|64-13
|62
|+1
|2
|Манчестер Юнайтед
|22
|14
|5
|3
|45-16
|47
|-1
|3
|Челсі
|22
|14
|4
|4
|41-16
|46
|4
|Ліверпуль
|22
|12
|8
|2
|50-25
|44
|5
|Тоттенгем
|22
|12
|5
|5
|42-21
|41
|6
|Арсенал
|22
|11
|6
|5
|40-28
|39
|7
|Бернлі
|22
|9
|7
|6
|19-19
|34
|8
|Лестер
|22
|8
|6
|8
|34-32
|30
|9
|Евертон
|22
|7
|6
|9
|25-34
|27
|10
|Вотфорд
|22
|7
|4
|11
|31-40
|25
|11
|Гаддерсфілд
|22
|6
|6
|10
|18-35
|24
|12
|Брайтон
|22
|5
|8
|9
|17-27
|23
|+3
|13
|Ньюкасл
|22
|6
|4
|12
|20-30
|22
|+3
|14
|Крістал Пелас
|22
|5
|7
|10
|20-33
|22
|+3
|15
|Вест Гем
|22
|5
|7
|10
|25-40
|22
|-2
|16
|Борнмут
|22
|5
|6
|11
|22-34
|21
|-4
|17
|Саутгемптон
|22
|4
|8
|10
|21-32
|20
|-3
|18
|Сток Сіті
|22
|5
|5
|12
|23-47
|20
|19
|Вест Бромвіч
|22
|2
|10
|10
|16-30
|16
|20
|Свонсі
|22
|4
|4
|14
|13-34
|16
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