Стали відомі деталі переговорів між Динамо і Зорею щодо Караваєва

Сергій Рафаїлов

Київський клуб не надсилав жодного листа на адресу луганської Зорі щодо трансферу Олександра Караваєва.

Про це сказав гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Я не знаю про це нічого. Офіційних паперів Зоря щодо цього не має. Команда виходить із відпустки 10 січня", - цитує Рафаїлова спортарена.

Нагадаємо, що у Зорі є три-чотири пропозиції по Караваєву.

Раніше повідомлялося, що Караваєв може перейти в київське Динамо, але Зоря відмовилася знизити ціну на футболіста для киян.