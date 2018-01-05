Маріуполь попрощається з шістьма футболістами

ФК Маріуполь

Шість футболістів Маріуполя припинять співпрацю з клубом.

Про це повідомляє Динамоманія.

Прізвища чотирьох гравців уже відомі: захисники Олександр Насонов, Сергій Яворський, Максим Білий та півзахисник Сергій Вакуленко. -

Крім цього, екс-гравець Шахтаря Геннадій Орбу змінить Ігоря Леонова на посаді головного тренера молодіжної команди.

Нагадаємо, що уболівальники Маріуполя обрали найкращого гравця року.