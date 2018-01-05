563 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 16:39
Маріуполь попрощається з шістьма футболістами
|ФК Маріуполь
Шість футболістів Маріуполя припинять співпрацю з клубом.
Про це повідомляє Динамоманія.
Прізвища чотирьох гравців уже відомі: захисники Олександр Насонов, Сергій Яворський, Максим Білий та півзахисник Сергій Вакуленко. -
Крім цього, екс-гравець Шахтаря Геннадій Орбу змінить Ігоря Леонова на посаді головного тренера молодіжної команди.
Нагадаємо, що уболівальники Маріуполя обрали найкращого гравця року.
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