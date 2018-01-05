Федецький: Люди можуть подумати, що на зборах футболісти розважаються і гріються на сонечку

Артем Федецький / ФК Карпати

Зимові тренувальні збори - це не курорт для футболістів.

Про це сказав захисник Карпат Артем Федецький, пише офіційний сайт клубу.

"У Луцьку проходить традиційний щорічний футзальний турнір, де збираються багато старих знайомих. Я взяв участь у змаганні і моя команда нарешті перемогла", - радіє футболіст.

"У моїй команді грали мій кум Олег Герасимюк і Тарас Михалик. Наприклад, за команду суперників грав Василь Сачко, головний тренер Ворскли, а також багато місцевих футзалістів. Тому подвійно приємно обіграти таких сильних опонентів", - розповів захисник.

"Збори? Це найважчий період. Ти проводиш багато часу без родини - від двох тижнів до місяця. Практично з Туреччини не виїжджаєш. Люди можуть подумати, що там розваги і футболісти гріються на сонечку. Але це база і фундамент, величезні навантаження. До цього треба ставитися з розумінням. Це частина футболу", - підсумував Федецький.

Нагадаємо, що Карпати на зборах зіграють з командою Юрія Максимова.