Федецький: Люди можуть подумати, що на зборах футболісти розважаються і гріються на сонечку
|Артем Федецький / ФК Карпати
Зимові тренувальні збори - це не курорт для футболістів.
Про це сказав захисник Карпат Артем Федецький, пише офіційний сайт клубу.
"У Луцьку проходить традиційний щорічний футзальний турнір, де збираються багато старих знайомих. Я взяв участь у змаганні і моя команда нарешті перемогла", - радіє футболіст.
"У моїй команді грали мій кум Олег Герасимюк і Тарас Михалик. Наприклад, за команду суперників грав Василь Сачко, головний тренер Ворскли, а також багато місцевих футзалістів. Тому подвійно приємно обіграти таких сильних опонентів", - розповів захисник.
"Збори? Це найважчий період. Ти проводиш багато часу без родини - від двох тижнів до місяця. Практично з Туреччини не виїжджаєш. Люди можуть подумати, що там розваги і футболісти гріються на сонечку. Але це база і фундамент, величезні навантаження. До цього треба ставитися з розумінням. Це частина футболу", - підсумував Федецький.
Нагадаємо, що Карпати на зборах зіграють з командою Юрія Максимова.
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua