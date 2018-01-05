41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 17:33
Селезньов: Президент Акхісара - хороша людина, він постійно усміхається
|Євген Селезньов
Новачок турецького Акхісара українець Євген Селезньов задоволений президентом клубу.
Про це він сказав, коментуючи свій трансфер.
"Я дуже щасливий. Це наступний крок у моїй турецькій кар'єрі. Я дуже хочу допомогти своєму новому клубу. У нього хороший президент. Я його не дуже добре знаю, але він дуже хороша людина, завжди усміхається", - сказав футболіст.
"Я вибрав 21-й номер, бо грав під ним у Дніпрі. Хотів 11-й - це мій щасливий номер, але він був зайнятий", - цитує Селезньова Трибуна.
Акхісар Беледі після 17 турів посідає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Раніше була інформація, що Селезньов весело проводить новорічні свята в компанії знаменитостей.
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