109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 17:49
Одноклубник Ярмоленка вразив епатажним костюмом на церемонії нагородження найкращого гравця Африки-2017. ФОТО
|Пьєр-Емерік Обамеянг (справа)
Пьєр-Емерік Обамеянг з'явився на церемонії нагородження найкращого гравця Африки-2017 у чорному піджаку з золотим орнаментом.
У підсумку нагороду він не отримав, бо вона пішла до рук гравця Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Зазначимо, що минулоріч Обамеянг вийшов на сцену церемонії в червоній футболці й кепці.
Нагадаємо, що Обамеянг посів другу сходинку в списку найдорожчих гравців Бундесліги.
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