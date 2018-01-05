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05.01.2018  17:49

Одноклубник Ярмоленка вразив епатажним костюмом на церемонії нагородження найкращого гравця Африки-2017. ФОТО

Пьєр-Емерік Обамеянг (справа)

Пьєр-Емерік Обамеянг з'явився на церемонії нагородження найкращого гравця Африки-2017 у чорному піджаку з золотим орнаментом.

У підсумку нагороду він не отримав, бо вона пішла до рук гравця Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Зазначимо, що минулоріч Обамеянг вийшов на сцену церемонії в червоній футболці й кепці.

Нагадаємо, що Обамеянг посів другу сходинку в списку найдорожчих гравців Бундесліги.
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