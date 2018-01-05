Нападник Динамо вперше чує про інтерес з боку польського клубу

Назарій Русін / Динамоманія

Нападник киівського клубу Назарій Русін вважає інтерес до нього з боку польської Корони вигадками.

Про це він розповів, коментуючи можливий перехід у закордонний клуб.

"Про варіант із Короною, як і ви, дізнався тільки з інтернету. Мені ніхто не дзвонив, ніхто не вів переговорів на цю тему. Чи залишуся в Динамо? Зараз я ще у відпустці. Думаю, якась інформація з'явиться тільки тоді, коли повернуся до Києва", - цитує Русіна Динамоманія.

Нагадаємо, що Хацкевич зробив декілька компліментів Русіну.