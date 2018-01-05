684 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 18:15
Нападник Динамо вперше чує про інтерес з боку польського клубу
|Назарій Русін / Динамоманія
Нападник киівського клубу Назарій Русін вважає інтерес до нього з боку польської Корони вигадками.
Про це він розповів, коментуючи можливий перехід у закордонний клуб.
"Про варіант із Короною, як і ви, дізнався тільки з інтернету. Мені ніхто не дзвонив, ніхто не вів переговорів на цю тему. Чи залишуся в Динамо? Зараз я ще у відпустці. Думаю, якась інформація з'явиться тільки тоді, коли повернуся до Києва", - цитує Русіна Динамоманія.
Нагадаємо, що Хацкевич зробив декілька компліментів Русіну.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua