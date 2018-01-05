Офіційно: Челсі підсилився лідером Евертона. ВІДЕО

Росс Барклі / twitter

Півзахисник Евертона Росс Барклі офіційно став гравцем Челсі.

Про це повідомляє офіційний сайт аристократів.

Контракт з 24-річним футболістом розрахований на 5,5 років.

Футболіст вже вибрав собі ігровий номер - на його футболці буде красуватися знакова 8-ка, яка раніше належала легенді синіх Френк Лемпард.

Фінансові умови угоди клуб не розголошує, проте раніше повідомлялося, що за цей трансфер іриски отримали близько 15 млн фунтів.

Слід зазначити, що перспективний гравець в нинішньому сезоні ще не виходив на поле через травму.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Челсі Тібо Куртуа готовий подовжити контракт з клубом.