151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 20:53
Екс-голкіпер Чорноморця продовжить кар'єру в Білорусі?
|Алєксандр Гутор
Колишній воротар Чорноморця Алєксандр Гутор може повернутися до БАТЕ.
Про це повідомляє Беларусь 5.
Також серйозний інтерес до гравця проявляє брестське Динамо Артема Мілевського.
Нагадаємо, що Гутор виступав за БАТЕ з 2006 по 2012 рік.
Першу половину сезону Гутор провів у Чорноморці, за яких провів 12 матчів.
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