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05.01.2018  21:08

Кіпрський банк заморозив 820 мільйонів активів Ахметова

Рінат Ахметов

Кіпрський суд прийняв рішення про заморожування активів президента Шахтаря Ріната Ахметова на суму в 820 мільйонів доларів.

Дане рішення пов'язане зі судовою суперечкою про покупку Укртелеком, який ініціювали колишні власники — компанія Raga Establishment.

Її власник Денис Горбуненко стверджує, що Укртелеком був проданий українському олігарху в 2013 році, але Ахметов заплатив за компанію лише 100 мільйонів доларів замість обумовлених 860.

Цікаво, що за рішенням суду власник Шахтаря може вільно розпоряджатися свої майном до того часу, поки загальна сума його активів становить мінімум 820,5 мільйонів доларів (тобто сума, необхідна Raga в судовій суперечці).

У Ахметова є право подати апеляцію на рішення про заморожування активів до 8 січня, пише УНІАН.

Раніше повідомлялося, що Ахметов не обіцяв Шахтарю додаткові призові за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів.
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