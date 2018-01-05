Габала не змогла домовитися з голкіпером Зірки

Євген Паст

В послугах воротаря Зірки Євгена Паста була зацікавлена азербайджанська Габала.

Клуб українського тренера Романа Григорчука вів переговорив з голкіпером Зірки, однак сторони не змогли домовитися, пише Azerisport.

Нагадаємо, що основним воротарем Габали є українець Дмитро Безотосний.

Раніше повідомлялося, що Григорчук став найуспішнішим тренером в історії Габали.