138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 21:26
Габала не змогла домовитися з голкіпером Зірки
|Євген Паст
В послугах воротаря Зірки Євгена Паста була зацікавлена азербайджанська Габала.
Клуб українського тренера Романа Григорчука вів переговорив з голкіпером Зірки, однак сторони не змогли домовитися, пише Azerisport.
Нагадаємо, що основним воротарем Габали є українець Дмитро Безотосний.
Раніше повідомлялося, що Григорчук став найуспішнішим тренером в історії Габали.
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