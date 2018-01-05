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05.01.2018  23:46

К'єво зіграло внічию з Удінезе, а Фіорентина - з Інтером у 20-му турі чемпіонату Італії

К'єво - Удінезе / ФК К'єво

К'єво й Удінезе розписали мирову в одному з двух матчів п'ятниці (1:1).

Чемпіонат Італії

20 тур

5 січня

К'єво – Удінезе 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 9 Радованович, 1:1 – 41, автогол Томович.

Фіорентина - Інтер 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 55 Ікарді, 1:1 – 90 Сімеоне.
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