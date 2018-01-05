66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 23:46
К'єво зіграло внічию з Удінезе, а Фіорентина - з Інтером у 20-му турі чемпіонату Італії
|К'єво - Удінезе / ФК К'єво
К'єво й Удінезе розписали мирову в одному з двух матчів п'ятниці (1:1).
Чемпіонат Італії
20 тур
5 січня
К'єво – Удінезе 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 – 9 Радованович, 1:1 – 41, автогол Томович.
Finisce 1-1 #ChievoUdinese. Vantaggio di Radovanovic al 9' e pareggio bianconero al 41' grazie a un'autorete di Tomovic.#Chievo 1 #Udinese 1#ForzaUdinese #SerieATIM pic.twitter.com/YwyMPm6n0W— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 5 января 2018 г.
Фіорентина - Інтер 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 0:1 – 55 Ікарді, 1:1 – 90 Сімеоне.
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