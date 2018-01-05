Відомий агент: Шахтар колись давно хотів бачити у себе Коноплянку

Дмитро Селюк

Євген Коноплянка давно міг перейти в донецький Шахтар.

Про це сказав футбольний агент Дмитро Селюк.

"Шахтар колись давно хотів бачити у себе Коноплянку. Якби Євген став гірником, то зараз міг би грати в якомусь топ-клубі. Донечани вміють працювати з футболістами, виводити їх на хороший рівень. Це підтверджує історія їх трансферів у топ-клуби", - сказав спеціаліст.

"Так, Коноплянка перейшов у Севілью, зараз грає в іншій хорошій команді - Шальке. Але, якби він пограв за Шахтар, то міг би краще підготуватися до європейського етапу своєї кар'єри", - цитує Селюка Вголос.

Нагадаємо, що Коноплянка у поточне трансферне вікно може повернутися в український клуб.