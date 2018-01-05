201 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 22:09
Відомий агент: Шахтар колись давно хотів бачити у себе Коноплянку
|Дмитро Селюк
Євген Коноплянка давно міг перейти в донецький Шахтар.
Про це сказав футбольний агент Дмитро Селюк.
"Шахтар колись давно хотів бачити у себе Коноплянку. Якби Євген став гірником, то зараз міг би грати в якомусь топ-клубі. Донечани вміють працювати з футболістами, виводити їх на хороший рівень. Це підтверджує історія їх трансферів у топ-клуби", - сказав спеціаліст.
"Так, Коноплянка перейшов у Севілью, зараз грає в іншій хорошій команді - Шальке. Але, якби він пограв за Шахтар, то міг би краще підготуватися до європейського етапу своєї кар'єри", - цитує Селюка Вголос.
Нагадаємо, що Коноплянка у поточне трансферне вікно може повернутися в український клуб.
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