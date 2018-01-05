Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
201 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
05.01.2018  22:09

Відомий агент: Шахтар колись давно хотів бачити у себе Коноплянку

Дмитро Селюк

Євген Коноплянка давно міг перейти в донецький Шахтар.

Про це сказав футбольний агент Дмитро Селюк.

"Шахтар колись давно хотів бачити у себе Коноплянку. Якби Євген став гірником, то зараз міг би грати в якомусь топ-клубі. Донечани вміють працювати з футболістами, виводити їх на хороший рівень. Це підтверджує історія їх трансферів у топ-клуби", - сказав спеціаліст.

"Так, Коноплянка перейшов у Севілью, зараз грає в іншій хорошій команді - Шальке. Але, якби він пограв за Шахтар, то міг би краще підготуватися до європейського етапу своєї кар'єри", - цитує Селюка Вголос.

Нагадаємо, що Коноплянка у поточне трансферне вікно може повернутися в український клуб.
Читай також
Селюк: Як Луїс Адріано може цілувати емблему Спартака після 8 років у Шахтарі?
Селюк: Млявий та старий Яя Туре врятував Ман Сіті
Селюк: Між Туре та Гвардіолою немає проблем, це все чутки
Яя Туре попросив Селюка не починати війну з Гварідолою


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:15
Футбол. Ван Дейк приносить перемогу Ліверпулю, А МЮ обігрує Дербі Каунті в Кубку Англії
05.01.2018
23:46
Футбол. К'єво зіграло внічию з Удінезе, а Фіорентина - з Інтером у 20-му турі чемпіонату Італії
22:51
Футбол. Рафаїлов: Думаю, перед від'їздом на збори Зоря ще когось підпише
22:37
Футбол. Найбільш високооплачуваний футболіст світу розірвав контракт із клубом, попри шалену зарплату
22:09
Футбол. Відомий агент: Шахтар колись давно хотів бачити у себе Коноплянку
21:26
Футбол. Габала не змогла домовитися з голкіпером Зірки
21:08
Футбол. Кіпрський банк заморозив 820 мільйонів активів Ахметова
20:53
Футбол. Екс-голкіпер Чорноморця продовжить кар'єру в Білорусі?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!