864 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 22:37
Найбільш високооплачуваний футболіст світу розірвав контракт із клубом, попри шалену зарплату
|Карлос Тевес / Daily Mail
Аргентинець Карлос Тевес рлзірвав контракт із Шанхай Шеньхуа.
Про це повідомляє TyC Sports.
За інформацією джерела, Тевес полетів до Аргентини, щоб повернутися в Бока Хуніорс, із яким підпише контракт до грудня 2019-го.
Офіційно про угоду буде оголошено в найближчі декілька днів.
За інформацією goal.com., Тевес отримував у китайському клубі 615 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
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