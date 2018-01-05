Найбільш високооплачуваний футболіст світу розірвав контракт із клубом, попри шалену зарплату

Карлос Тевес / Daily Mail

Аргентинець Карлос Тевес рлзірвав контракт із Шанхай Шеньхуа.

Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, Тевес полетів до Аргентини, щоб повернутися в Бока Хуніорс, із яким підпише контракт до грудня 2019-го.

Офіційно про угоду буде оголошено в найближчі декілька днів.

За інформацією goal.com., Тевес отримував у китайському клубі 615 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.