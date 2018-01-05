Рафаїлов: Думаю, перед від'їздом на збори Зоря ще когось підпише

Сергій Рафаїлов / footboom

Луганська Зоря активно працює на трансферному ринку.

Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Рафаїлов.

"Михайличенко і Тимчик як основні гравці? Подивимося, може, ще будуть виконавці на ці позиції. Трансферне вікно ще не закрите, складно поки говорити про те, яким буде склад Зорі в першому матчі після зимової перерви. Усе покажуть збори", - вважає спеціаліст.

"Усі, у кого закінчилися контракти, хто не захотів продовжувати їх або ті, з ким ми не захотіли продовжувати угоду, вже пішли. 10 січня збирається команда. Думаю, до від'їзду на збори будуть ще підписані новачки", - цитує Рафаїлова footboom.

Нагадаємо, що раніше стали відомі деталі переговорів між Динамо і Зорею щодо Караваєва.