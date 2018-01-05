159 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 22:51
Рафаїлов: Думаю, перед від'їздом на збори Зоря ще когось підпише
|Сергій Рафаїлов / footboom
Луганська Зоря активно працює на трансферному ринку.
Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Рафаїлов.
"Михайличенко і Тимчик як основні гравці? Подивимося, може, ще будуть виконавці на ці позиції. Трансферне вікно ще не закрите, складно поки говорити про те, яким буде склад Зорі в першому матчі після зимової перерви. Усе покажуть збори", - вважає спеціаліст.
"Усі, у кого закінчилися контракти, хто не захотів продовжувати їх або ті, з ким ми не захотіли продовжувати угоду, вже пішли. 10 січня збирається команда. Думаю, до від'їзду на збори будуть ще підписані новачки", - цитує Рафаїлова footboom.
Нагадаємо, що раніше стали відомі деталі переговорів між Динамо і Зорею щодо Караваєва.
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