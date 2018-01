Ван Дейк приносить перемогу Ліверпулю, А МЮ обігрує Дербі Каунті в Кубку Англії

У Кубку Англії відбулися два матчі за участю топ-команд розіграшу. Ліверпуль завдяки голу новачка Ван Дейка переміг Евертон (2:1), а Манчестер Юнайтед здолав Дербі (2:0).

Кубок Англії

3 раунд

5 січня

Ліверпуль – Евертон 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 35, пенальті Мілнер, 1:1 – 67 Сігурдссон, 2:1 – 84 ван Дейк.

Манчестер Юнайтед – Дербі Каунті 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 84 Лінгард, 2:0 – 90 Лукаку.

FT - #MUFC 2 Derby 0.



A @JesseLingard screamer and a cool finish from @RomeluLukaku9 send us through to the next round of the #FACup! pic.twitter.com/umunSdFJVm