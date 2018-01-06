134 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 00:15
Ван Дейк приносить перемогу Ліверпулю, А МЮ обігрує Дербі Каунті в Кубку Англії
|Джессі Лінгард / ФК МЮ
У Кубку Англії відбулися два матчі за участю топ-команд розіграшу. Ліверпуль завдяки голу новачка Ван Дейка переміг Евертон (2:1), а Манчестер Юнайтед здолав Дербі (2:0).
Кубок Англії
3 раунд
5 січня
Ліверпуль – Евертон 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 35, пенальті Мілнер, 1:1 – 67 Сігурдссон, 2:1 – 84 ван Дейк.
Манчестер Юнайтед – Дербі Каунті 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 84 Лінгард, 2:0 – 90 Лукаку.
FT - #MUFC 2 Derby 0.— Manchester United (@ManUtd) 5 января 2018 г.
A @JesseLingard screamer and a cool finish from @RomeluLukaku9 send us through to the next round of the #FACup! pic.twitter.com/umunSdFJVm
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