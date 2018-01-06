Мілан переміг Кротоне, Торіно розгромив Болонью. Матчі 20-го туру чемпіонату Італії
|Торіно - Болонья / twitter
У матчі 20-го туру Серії А Торіно вдома впевнено переміг Болонью з рахунком 3:0
Відзначимо, що гості за рахунку 1:0 на 50-й хвилині не реалізували пенальті.
Інші матчі туру відбудуться пізніше.
Чемпіонат Італії
20 тур
6 січня
Торіно - Болонья 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Де Сільвестрі, 2:0 - 53 Ньянг, 3:0 - Фальке
На 50-й хвилині гравець Болоньї Пульгар не реалізував пенальті.
Fischio finale: il @TorinoFC_1906 batte il @BfcOfficialPage e conquista i tre punti! "Buona la prima" per Mister Mazzarri! #TorinoBologna termina 3-0! #SerieATIM pic.twitter.com/0w0YSKu6Cu— Serie A TIM (@SerieA_TIM) 6 січня 2018 р.
Мілан – Кротоне 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 54 Бонуччі.
СПАЛ – Лаціо 2:5 (2:4, 0:1)
Голи: 0:1 – 5 Луіс Альберто, 1:1 – 8, пенальті Антенуччі, 1:2 – 19 Іммобілє, 1:3 – 26 Іммобілє, 2:3 – 30 Антенуччі, 2:4 – 41 Іммобілє, 2:5 – 50 Іммобілє.
Беневенто – Сампдорія 3:2 (0:1, 3:1)
Голи: 0:1 – 45 Капрарі, 1:1 – 69 Кода, 2:1 – 84 Кода, 3:1 – 90 Бріньола, 3:2 – 90 Ковнацкі.
Наполі – Верона 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 65 Кулібалі, 2:0 – 78 Кальєхон.
Дженоа – Сассуоло 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 80 Галабінов.
Рома - Аталанта - 19:00
Кальярі - Ювентус - 21:45
Нагадаємо, що Торіно поступився Ювентусу в 1Є4 Кубка Італії.
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua