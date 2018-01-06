Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на матч Кубку Англії

Олександр Зінченко

Українець Олександр Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті на матч 3-го раунду Кубку Англії проти Бернлі.

Це буде четвертий вихід Зінченка в основі городян у цьому сезоні.

Матч Ман Сіті - Бернлі відбудеться 6 січня о 17:00.

Нагадаємо, що Transfermarkt заморозив ціну на Олександра Зінченка.