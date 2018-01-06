263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 16:20
Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на матч Кубку Англії
|Олександр Зінченко
Українець Олександр Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті на матч 3-го раунду Кубку Англії проти Бернлі.
Це буде четвертий вихід Зінченка в основі городян у цьому сезоні.
Матч Ман Сіті - Бернлі відбудеться 6 січня о 17:00.
Our first #FACup match of the season!— Manchester City (@ManCity) 6 января 2018 г.
Here's your @HaysWorldwide City squad! #cityvburnley pic.twitter.com/mj9oKmFyFn
Нагадаємо, що Transfermarkt заморозив ціну на Олександра Зінченка.
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