Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
263 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
06.01.2018  16:20

Зінченко потрапив до стартового складу Манчестер Сіті на матч Кубку Англії

Олександр Зінченко

Українець Олександр Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті на матч 3-го раунду Кубку Англії проти Бернлі.

Це буде четвертий вихід Зінченка в основі городян у цьому сезоні.

Матч Ман Сіті - Бернлі відбудеться 6 січня о 17:00.

Нагадаємо, що Transfermarkt заморозив ціну на Олександра Зінченка.
Читай також
Зінченко потрапив до заявки на матч з Вотфордом
Зінченко розпочне матч із Крістал Пелас на лаві запасних
Зінченко так і не отримав шанс зіграти в останній грі Ман Сіті у 2017 році
Зінченко став жертвою розіграшу та розгромно поступився чемпіону України з кіберспорту. ВІДЕО


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
18:42
Футбол. Офіційно: Динамо підписало контракт із гравцем збірної України
18:29
Футбол. Офіційно: Санжар продовжив контракт з Олімпіком
18:21
Футбол. Гравець Шахтаря чекає на телефонний дзвінок від наставника Манчестер Сіті
18:01
Футбол. Мілан переміг Кротоне, Торіно розгромив Болонью. Матчі 20-го туру чемпіонату Італії
17:46
Футбол. Шабанов двічі за півроку міг опинитися в Зорі
17:31
Футбол. Два динамівця - у топ-50 найбільш багатообіцяючих гравців наступного року за версією УЄФА
17:08
Футбол. Гравець Чорноморця продовжить кар'єру в БАТЕ під орудою Дулуба, - журналіст
16:48
Біатлон. Підручний потрапив на квіткову церемонію гонки переслідування в Обергофі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!