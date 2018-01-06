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06.01.2018  16:37

Потенційний новачок Динамо пройшов медогляд у київському клубі

Артем Шабанов

Гравець Олімпіка Артем Шабанов 5 січня пройшов медогляд у київському Динамо.

Про це повідомляє Трибуна.

Нагадаємо, що, на думку тренера Олімпіка, у Шабанова є все, щоб замінити Віду в Динамо.

Раніше була інформація, що, Динамо відправить Шабанова в оренду в Зорю.
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