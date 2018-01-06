1081 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 16:37
Потенційний новачок Динамо пройшов медогляд у київському клубі
|Артем Шабанов
Гравець Олімпіка Артем Шабанов 5 січня пройшов медогляд у київському Динамо.
Про це повідомляє Трибуна.
Нагадаємо, що, на думку тренера Олімпіка, у Шабанова є все, щоб замінити Віду в Динамо.
Раніше була інформація, що, Динамо відправить Шабанова в оренду в Зорю.
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